أبدى محامٍ استعداده للدفاع عن المواطن الذي قررت محافظة محايل عسير إحالته للتحقيق؛ بسبب تصويره مقطع فيديو يظهر اختراق أسلاك الضغط العالي لنافذة منزل في المحافظة.
وأوضح المحامي أنه مقتنع بسلامة الموقف القانوني للمواطن؛ حيث إنه لم يصور المقطع بهدف التشهير بشخص محدد، وإنما صوره للدعوة للمعروف والنهي عن المنكر، منطلقاً من واجبه الوطني وخوفه من أن يتضرر أحد أو أن يحدث أي مكروه.
وأكد المحامي أن المقطع كذلك كان يدور حول قضية رأي عام، مشدداً على أن ولاة الأمر دائماً ما يعدون المواطن رجل الأمن الأول، كما يُعتمد عليه في التبليغ عن المخالفات، مشيراً، بحسب “الوطن”، إلى أن المواطن لم يرِد سوى معالجة الموضوع بسرعة.
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