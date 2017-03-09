كشف مقطع فيديو عن محتويات شقة الإرهابيين اللذين أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل أحدهما والقبض على الآخر في شقة مفروشة بحي الريان بالرياض.
وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “الوطن”، الشقة رقم 305 التي اختبأ فيها الإرهابيان، وهي تحتوي على متعلقات شخصية عبارة عن نظارات، وملابس، كما تميزت الشقة بالرفاهية من ناحية الأثاث، حيث ضمت غرف النوم أسرة كبيرة الحجم، ومفروشات غالية.
كما أوضح المقطع وجود أغراض اعتيادية كالتوصيلات الكهربائية و”ماوس” حاسب آلي، ولوحظ وجود عدد من المقصات والمشارط، والأدوية المتنوعة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم (الأربعاء)، عن مقتل إرهابي منتمٍٍ إلى “داعش” والقبض على آخر في إحدى الشقق المفروشة بحي الريان بالرياض، بعد بلاغ بالاشتباه في أحد النزلاء لإظهاره التأييد والانتماء للتنظيم.
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