فقد عسكري في الحرس الملكي المشي والإحساس بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى إصابته بشلل كامل لنصفه الأسفل من جسمه ، وهو يمشي على أقدامه من مراهق يقود سيارة بدون رخصة و بسرعة جنونية كاد أن يودي بحياته وقد تسبب له بقطع في الحبل الشوكي وشلل كامل لنصفه الأسفل ، و كسر مضاعف في ساقه الايسر و كسر في كتفه وأضلاع الجزء الأيمن منه و رضوض في رأسه وأنحاء جسمه و تهتك ونزيف في رأته وصدره .
حيث دخل المصاب إلى مستشفى الملك سلمان الساعه ١٢،٣٠ ظهراً الذي لا يوجد به طبيب مختص للأعصاب وللعظام وعدم استقبال المستشفيات التابعه لتأمينه الطبي ، بسبب تقرير المرور الذي حمل المصاب الخطأ بنسبة ١٠٠٪ وبعد محاولات عدة وقضاء ساعات طويله في محاولة نقله سريعاً لمستشفى متخصص حيث أن المصاب كان يحتاج لسرعة تدخل لإيقاف النزيف و تجبير كسور الظهر تم نقله لمستشفى سليمان الحبيب في السويدي وبعد خضوع المصاب إلى أشعة الرنين والفحص السريري اللازمة له التي كلفت ما يتجاوز إلى الآن 200000 ريال من رصيده التأميني و اتضح ان التأمين لا يغطي إلا تثبيت فقراته التاسعة والثانية عشر وترميمها ليستطيع الجلوس فقط ، فالحبل الشوكي انقطع و أصبح المصاب مشلولاً وبعد انتظار طويل لأربعة أيام خضع المصاب في هذا اليوم السبت ١٤٣٨/٦/٥هـ لعملية ربط فقرات الظهر وتعد من أصعب وأخطر العمليات .
ودعا المواطن علي بن سعود الشهراني المساعدة في نشر خبر المصاب عايض ليصل للمسؤولين وأهل الخير ومساعدته في العلاج سواء داخل المملكه او خارجها ليرجع لأطفاله الأربعه وزوجته وأهله ويأمل في أخذ حق المصاب والله على كل شيء قدير للتواصل 0555238159 – 0505285851 .
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