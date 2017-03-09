أجبرت أعداد غفيرة من الجماهير، أغلبهم من الشباب، لاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور على الهرب من نافذة عيادات طبية للأسنان بينبع، بعد أن تجمعت حوله، عند حضوره افتتاحها.
وأظهرت مقاطع فيديو الجماهير الغفيرة، التي تجمعت أولا أمام باب العيادات قبل الافتتاح، ثم حضر اللاعب في سيارة استقبلتها الجماهير بحفاوة بالغة وبالهتاف باسمه، مظهرة سعادة كبيرة بحضوره.
ويبدو أن تواجد العدد الكبير للمعجبين باللاعب، في أنحاء العيادات وعند الأبواب، ومحاولتهم التقاط “سيلفي” معه باستمرار، أجبراه على البحث عن مخرج للهروب من المكان، فلم يجد إلا نافذة في الدور الأرضي فاستغلها للخروج الطارئ.
وفق “أخبار 24”.
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