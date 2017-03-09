كشف مواطن عن حقيقة عثوره على مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي وتسليمه للشرطة التي كافأته بشهادة شكر وتقدير بالإضافة إلى طبق من الحلوى نظير ما قام به، نافيا ذلك ومستغربا من انتشار الشائعة بشكل كبير.
وأوضح المواطن حامد المهيمزي أنه يعمل حارساً لإحدى مدارس البنات، وخلال الفترة الماضية تعاونت المدرسة مع الدفاع المدني في تثقيف الطالبات وتقديم منشورات توعوية لهن.
وأضاف أن إدارة المدرسة كلفته بتقديم شهادة شكر وطبق من الحلوى لإدارة الدفاع المدني تقديراً لجهودها، مبديا، بحسب “العربية.نت”، استغرابه من انتشار إشاعة عثوره على مبلغ عشرة ملايين ريال.
وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة للمواطن المهيمزي مع أحد رجال الدفاع المدني، مدعين أنه أعاد مبلغ 10 ملايين ريال للجهات الأمنية بعد العثور عليه واكتفت الشرطة بإعطائه شهادة شكر وطبق حلوى.
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