حضر نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف، فعاليات الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثاني “وطن87″، الذي يقام في مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة.
وشاهد نائب خادم الحرمين عرضا عسكريا اشتمل على فرضيات عديدة لمواجهة العمليات الإرهابية، مثل القبض على مطلوب أمني، أو التعامل مع حوادث تفجير، أو محاصرة مبانٍ يتحصن فيها مطلوبون، تكشف مدى الاستعداد لدى كافة القطاعات الأمنية.
ويهدف التمرين التعبوي “وطن 87″، الذي يضم كافة قطاعات الأمن في المملكة، إلى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأزمات ومواجهة الطوارئ والتصدي للحوادث الإرهابية والأمنية.
وفق “أخبار 24”.
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