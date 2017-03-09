انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أداء صندوق الموارد البشرية (هدف) والبرامج التي يطلقها، مؤكدين ـ خلال مناقشتهم للتقرير السنوي للصندوق ـ أنه لا يؤدي مهامه بالشكل الصحيح.
وقال عضو المجلس أحمد الزيلعي إنه يجب على الصندوق أن يساهم بشكل مباشر في مساعدة المواطنين الذين يكافحون لطلب الرزق، مقترحاً، بحسب “عكاظ”، أن يقدم الصندوق سيارة “وانيت” لكل مواطن يود بيع الخضار والفواكه، ويوفر له الحماية من البلدية.
واتهم عضو المجلس فيصل آل فاضل صندوق الموارد بـ”شفط” مبالغ برنامج “حافز” المخصصة لدعم العاطلين عن العمل، مؤكداً أنها ذهبت أدراج الرياح، رغم أن الصندوق يستثمر 21 ملياراً.
أما عضو المجلس محمد آل عابس فيرى أن برامج الصندوق ليست سوى عناوين براقة، موضحاً أن ما يقدمه الصندوق للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ليس سوى مبلغ زهيد جداً مقارنة بالمداخيل الضخمة للصندوق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج