عقد فريق دعم مؤشرات أداء إدارة التعليم اجتماعا برئاسة سعادة مديرالتعليم الدكتور/ عبدالرحمن العبدالجباريوم الأربعاء الموافق 9 / 6 / 1438 هـ بقاعة الوزارة بالإدارة ..
بحضور مساعدي مدير التعليم وأعضاء وعضوات فريق دعم المؤشرات، وقد افتتح أمين إدارة التعليم الاجتماع مرحبا بالجميع، ثم استهل سعادة مدير التعليم كلمته بشكر الجميع على جهودهم منوها بأهمية المؤشرات التي هي بمثابة علامات تبين لنا أين نحن؟ وهل نحن نمضي في الطريق الصحيح؟ ومدى التقدم الذي نحققه باتجاه أهدافنا؟.
بعد ذلك قدم أمين إدارة التعليم الأستاذ/ عبدالرحمن الدوسري عرضا مقارنا بين مؤشرات أداء الإدارة للعامين الدراسيين 36/1437 و37/1438هـ، تلا ذلك مناقشات ومداولات من أعضاء الفريق حول نتائج المؤشرات وسبل تعزيز المؤشرات الإيجابية وتحسين المؤشرات السلبية.
وفي ختام الاجتماع قامت منسقة المؤشرات الأستاذة/ نورة الحربي بطرح استمارة مقترحة لدعم مؤشرات الأداء للعمل بموجبها.
وقد اتفق الفريق على عدد من التوصيات أبرزها:
- دراسة سبل زيادة نسب السعودة في المدارس الأهلية بالمحافظة بنين/بنات بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة (2030).
- زيادة وتيرة الاستغناء عن المباني المستأجرة واستثمار المباني الحكومية التي يمكن أن تستوعب المزيد من الطلاب.
- أهمية زيادة دعم مدارس المرحلة المتوسطة بمعامل الحاسب الآلي.
- إعادة النظر في إحصائية المدارس الحكومية التي يقل طلابها عن مئة طالب، وآلية حساب الكثافة في مدارس القرى والهجر.
- افتتاح مركز تدريب لتطوير الكوادر الإدارية.
- أهمية تعبئة استمارة دعم مؤشرات الأداء من الأقسام المعنية وإعادتها للأمانة خلال أسبوعين.
- هذا إضافة إلى عدد من التوصيات ذات الصلة.
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