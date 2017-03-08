فعّلت إدارة تعليم الخرج ممثلةً في الشؤون التعليمية قسم الإشراف التربوي (شعبتي التربية الفنية والأسرية) وقسم نشاط الطالبات مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) في صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٦/٩هـ بمقر مبنى الشؤون التعليمية بالإدارة .
بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.شريفة بنت شعلان القرني ، ومديرة الإشراف التربوي أ.شادية القحطاني ورئيسة قسم نشاط الطالبات أ.أمل الرويبعة ومساعدات الإدارة ورئيسات الأقسام والمشرفات التربويات وموظفات الإدارة ، بدأ النشاط بالإحتفاء بمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. شريفة القرني وإلقاء عبارات ترحيبية من طالبات متوسطة وثانوية النخبة الأهلية ، ثم أنشودة ترحيبية فقصيدة وطنية وتخللها مجموعة من المسابقات الثقافية.
وفي الختام شكرت القرني قسم الإشراف التربوي ممثلاً في شعبتي (التربية الفنية والأسرية) والشكر موصول لقسم نشاط الطالبات ممثلاً في رئيسة القسم وفريق العمل بما بذلوه من جهود مباركة في الإعداد والتنسيق ، كما وجهت شكرها وتقديرها لكل من حضر وساهم وشارك في تفعيل هذا النشاط الذي كان له الأثر الكبير في نفوس الحاضرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه صاحب ذلك ( معرض فني ) شارك فيه عدد من المعلمات الفنانات من عدد من المدارس بعرض لوحات ورسومات فنية وتراثية جميلة تبرز تراث مملكتنا الغالية .
الجدير بالذكر أن يوم المرأة العالمي يتزامن مع عقد نشاط مهرجان الجنادرية ، ويعد هذا المهرجان من أهم الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية كل عام.
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