اختتم اليوم قسم التوعية الاسلامية تصفيات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبَّر ) على مستوى الإدارة للمتأهلين على مستوى المدارس ، وقد بلغ عدد المتأهلين في مجالات المسابقة وفروعها 245 متسابقًا . جمعتهم أروقة مبنى الإشراف التربوي في جو مفعم بالتنافس متمنين لهم الفوز في الدارين .
ويتقدم القسم بالشكر لكل من ساهم في نجاح فعاليات التصفيات ونخص بالشكر المشرفين التربويين والمعلمين الذين شاركوا في لجان التحكيم وهم : صالح بن حسن العموش ، د . سعد بن عبيد الرفدي ، بندر بن عتيق الفواز ، خالد بن محمد الدريهم ، أحمد بن جابر المسرحي ، خالد بن إبراهيم اليحيى ، سعد بن صالح الزيد . كما يشكر القسم من شارك في تنظيم التصفيات من جمعية التوعية الإسلامية بمدرسة البخاري الثانوية .
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