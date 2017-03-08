أقام الإشراف التربوي ممثلاً في شعبة التربية الفنية دورة كيف تقيم معرضاً ناجحاً حيث قدم مشرف التربية الفنية الأستاذ : علي الوهيبي دور المعارض المدرسية في إبراز الأعمال وما لهذا من أهمية كبيرة كما تحدث مشرف التربية الفنية الأستاذ : عبيد البراك عن دور المعارض في إظهار الإبداع عند الطلاب وصنع صورة مشرقة للأعمال.
بعد ذلك تحدث الأستاذ المبدع : عبدالله مدراج عن تعريف المعارض وطريقة بناءها وكيف تعمل اللجان وتتغلب على الصعوبات والفائدة منها وتنظيمها وترتيبها والحملة الإعلامية المصاحبة لها.
وقد حضر الدورة نخبة من معلمي التربية الفنية ونخبة من رواد النشاط .
وقد أقيمت الدورة في مدرسة جعفر بن أبي طالب وبرنامج فصول الأمل للصم وقد شكر قائد المدرسة الأستاذ : إبراهيم الكنهل الإشراف التربوي وشعبة التربية الفنية على اختيار المدرسة وشكر المدرب الأستاذ : عبدالله مدراج على جهوده وكل من ساهم في انجاح البرنامج التربوي.
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