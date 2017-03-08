نفّذت إدارة التعليم ممثلاً بقسم الإشراف التربوي شعبة العلوم الإدارية بالتعاون مع معهد العاصمة النموذجي بالرياض دورة تدريبية تحت شعار هويتي في عملى “بناء الخطط المدرسية الاستراتجية والتشغيلية” لمنسوبات التعليم في محافظة الخرج والدلم وذلك يومي الإثنين والثلاثاء ٧-٨ /٦ لفئة المشرفات والقائدات في مقرالمكتب التعاوني للمدرّب الدكتور محمد بن ناصر الخليف مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمعهد العاصمة النموذجي ٠كانت الدورة أكثر من رائعة حققت نجاح كبير من حيث المضمون والحضور فكان عدد الحاضرات (٧٨) متدربة ٠وفي الختام شكرت مساعدة الإشراف التربوي الأستاذة نوال الراضي الدكتور على جهوده الرائعة ٠كما شكرت رئيسة شعبة العلوم الإدارية ومديرة المبادرات النوعية الأستاذة نوره عبدالعزيز السيف على حسن الإختيارللبرنامج والمدرب والحضور على حسن الإنصات والاستماع .
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دورة تدريبية تحت شعار هويتي في عملى “بناء الخطط المدرسية الإستراتجية والتشغيلية “
دورة تدريبية تحت شعار هويتي في عملى “بناء الخطط المدرسية الإستراتجية والتشغيلية “
الخرج اليوم - محمود سليمان :
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