كشفت الممرضة مها السهلي أول ممرضة حصلت على جائزة ديزي العالمية للممرضين والممرضات المتميزين، أن هناك 7 ممرضات سعوديات حصلن بعدها على هذه الجائزة، ليصبح عدد السعوديات الحاصلات عليها 8 ممرضات.
وأضافت أول ممرضة سعودية حصلت على جائزة عالمية في حديث لـ”الإخبارية”، أن أهم معايير الحصول على جائزة ديزي العالمية هي المهارات السريرية والتعاون مع فريق العمل، والالتزام بأخلاقيات مهنة التمريض.
وأكدت السهلي أن العمل في المجال الصحي أصبح أكثر سهولة من ذي قبل، بعد ازدياد الوعي، مشيرة إلى أن التواصل مع المريض السعودي أسهل وتجاوبه أسرع من غيره، لافتة إلى أن هناك كثيرا من الحالات الإنسانية التي ظلت عالقة في ذهنها وما زالت تتواصل مع بعض أصحابها، خاصة مرضى السمنة الذين عولج بعضهم.
يذكر أن مها السهلي حاصلة على دبلوم تمريض، وحاصلة على العديد من الدورات في التمريض والعناية التمريضية، وتدربت بمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى الجافل، وعملت في مستشفى رعاية الرياض قسم الجراحة، وتعمل حاليا بمدينة الملك سعود الطبية قسم العيادات الخارجية.
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