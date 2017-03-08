أعلن سفير المملكة في مصر أحمد قطان عن موافقة السلطات المصرية المختصة على سفر المريض عبدالله الشبرمي، وشقيقه عبدالإله المحتجزين في مصر على خلفية اتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وأوضح قطان عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أنه استقبلهما في مكتبه صباح اليوم “الأربعاء” لإنهاء إجراءات سفرهما الذي سيتم خلال اليومين القادمين.
يذكر أن المواطن عبدالله الشبرمي، قد خضع لعملية زراعة كلى في مصر ونقلت إليه كلية شخص متوفى، وفوجئ هو وأخوه عبدالإله بعدها بدخول رجال الأمن لمقرهما والقبض عليهما واحتجازه في مستشفى حكومي وتقييده بالكلبشات على سرير المرض لاتهامهما بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتم منعهما من السفر.وفق “أخبار 24”.
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