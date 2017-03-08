تستعد إدارة العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج بترتيب وتنسيق زيارة أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر لعدد من المراكز والمواقع التاريخية والتراثية والسياحية بأرجاء المحافظة ، و على هامشها سوف يفتتح عدد من المشاريع الصحية والتعليمية والبلدية والإجتماعية وتدشين ساحة الشهداء ومهرجان الألبان ومهرجان ريف الخرج .
كما سيضع حجر الأساس لتأهيل بعض الأودية العملاقة كمتنزة وطني طبيعي فريد بخصوصيته الجغرافية والنباتية .
يأتي ذلك تلبيةً لدعوة المحافظ والأهالي والمسؤولين بالمحافظة ، و امتداداً لزيارة سموه الكريم للمحافظة قبل عدة أشهر في لفتةٍ خاصة لما تنعم به من نقلة نوعية في مختلف المجالات في ظل رعايةٍ كريمةٍ من القيادة وجهودٍ فاعلة من المسؤولين والمواطنين الذين تتظافر جهودهم من أجل نماءٍ مستدام وطموح بلاحدود .
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