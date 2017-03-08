حرصت شركة “سامسونج”، على أن يكون هاتف “جالاكسي نوت 8” مختلفاً اسماً وفعلاً، وذلك بعد معاناة هاتفها “جالاكسي نوت 7” من حوادث احتراق وانفجار للبطاريات.
وأطلق القائمون على هاتف جالاكسي نوت الجديد اسم “العظيم” “Great”، كاسم كودي داخلي للإشارة للهاتف الجديد، وفقا لموقع «سام موبايل» المتخصص بأخبار أجهزة “سامسونج”.
وتأتي التسمية لتبيّن بوضوح طموح الشركة الكورية الجنوبية بتعويض الإخفاق الكبير الذي واجهته في 2016، عندما انفجرت مجموعة من بطاريات هواتف “جلاكسي نوت 7″، مما أضر كثيراً بسمعة الشركة.
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