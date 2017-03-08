ينتشر وجود سوائل في الأذن خاصة لدى الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي، أو الذين أصيبوا من قبل بالتهاب في الأذن، أو لديهم حساسية أو نزلة برد.
وتشير التقارير الطبية إلى أنه في عمر 3 سنوات يصاب 80 بالمائة من الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى، وكرد فعل على الالتهاب تتراكم السوائل داخل الأذن، حتى أن بعض هؤلاء الصغار يعاني من فقدان مؤقت للسمع.
احرص على عدم تعرّض الطفل للتدخين السلبي، خاصة إذا كان لديه حساسية لأن الأطفال هم الفئة الأكثر إصابة بتراكم سوائل الأذن كرد فعل على التهاب الأذن الوسطى ينبغي على الآباء عرض الطفل على الطبيب فور ملاحظة تأثر سمعه.
من أهم مضاعفات تراكم سوائل الأذن أنها تزداد سمكاً مع الوقت، وأنها تتسبب في تكرار التهاب الأذن الوسطى، مما يتطلب إجراء جراحة بسيطة في بعض الأحيان لعلاج المشكلة قبل أن تتطوّر وتؤثر على قدرات السمع بشكل مستمر.وفق “تواصل”.
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