وصل هاشتاق ” #عندكم_فاينل_مع_النصر ” للترند بموقع تويتر ، وشهد تباين آراء واسع بسبب عبارة فهد المفرج الشهيرة خلال المشادة التي حدثت بين لاعبي الهلال والاتحاد .
وأظهر الفيديو مدير الكرة بالنادي الهلالي في الفيديو حريصاً على تنبيه إداري الاتحاد بخطورة ما يحدث حيث قال له ” عندكم فاينال لا يتوقف أحد ” .
وانهالت التعليقات على المقطع والتي أشارت إلى أن مدير الكرة بالهلال رغم فوزه بالمباراه إلا أن تفكيرهم دائماً بنادي النصر .
وفق “أخبار 24”.
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