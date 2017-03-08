رفض مهاجم الرائد الفرنسي إسماعيل بانقورا عرضاً تقدمت به إدارة النادي لتجديد عقده الموسم المقبل بعد استمراره في تقديم المستويات المميزة التي أمنت موقف الفريق في سلم الترتيب برصيد ٢٦ نقطة قبل ست جولات من ختام «دوري جميل».
وعلمت «الرياض» أن اللاعب الفرنسي وصلته العديد من العروض لأكثر من نادٍ من فرق الوسط في «دوري جميل» لكسب خدماته، في حين تسعى إدارة النادي الأحمر إلى حسم موضوع التجديد بشكل سريع للابتعاد عن الدخول في مزايدات ومنافسة حول عقد اللاعب.
وكان الرائد قد تعاقد مع اللاعب في فترة التسجيل الشتوية في الموسم الماضي بنظام الإعارة لستة أشهر وساهم بشكل كبير في إنقاذ الفريق من خطر الهبوط بتسجيله سبعة أهداف في سبع مباريات متتالية، منها هدفان في لقائي ملحق الصعود ضد الباطن.
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