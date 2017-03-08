جاء كلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال ضمن الجولة العشرين والذي أقيم على ملعب الجوهرة يوم الأحد الماضي سادسا على مستوى العالم هذا الأسبوع من حيث الحضور الجماهيري الذي بلغ أكثر من 53 ألف مشجع حسب إحصائية أحد المواقع العالمية متجاوزا مباريات جماهيرية مثل مباراة ليفربول والأرسنال في الدوري الإنجليزي وقد غرد بذلك عبدالله بن مساعد في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بـ «تويتر».وفق “عكاظ”.
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