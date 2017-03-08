قدّم لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، التونسي أحمد عكايشي، بشكوى رسمية لمحكمة التنفيذ بجدة ضد أحد الداعمين لنادي الاتحاد الذي قدّم له شيكا قبل شهرين بدون رصيد، مما جعل اللاعب يتوجه للجهات الرسمية لعمل شكوى بذلك، لاسترداد حقه بالطرق النظامية، ووصلت الشكوى لمحكمة التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
تغيب وإقناع
تعود قصة الشيك إلى وقت تغيب اللاعب خلال الفترة الماضية عن التدريبات، وتدخل الداعم لإنهاء الخلاف الحاصل بين العكايشي وإدارة النادي، وحرر شيكا بالمبلغ المستحق للاعب، على ألا يصرفه إلا بعد فترة وجيزة يتم إبلاغه بها، إلا أن العكايشي انتظر اتصال العضو الاتحادي الداعم دون جدوى، إضافة إلى عدم رده على اتصالاته، مما اضطر اللاعب التونسي إلى تقديم طلب للتنفيذ.
تنفيذ المحكمة
أكدت مصادر لـ«الوطن» بعد الحصول على نسخة من وثيقة المراجعة الخاصة بالدعوى الصادرة عن محكمة جدة وأسباب الدعوى ورقمها وتاريخها في دائرة التنفيذ العاشرة في المحكمة، أن الداعم الاتحادي لم يشغل أي منصب رسمي في النادي، ولا يحمل العضوية الشرفية، مما جعله يتوسط ببعض الشخصيات الاتحادية لطلب التنازل، في ظل رفض تام من قبل المحترف التونسي.
– الداعم رجل أعمال لا يشغل أي منصب ولا يحمل العضوية الشرفية
– محكمة التنفيذ تأمر بصرف الشيك فور وصول الأوراق
– العضو يتوسط بشخصيات اتحادية لطلب تنازل اللاعب
– عكايشي يرفض الوساطات ويطالب بصرف مستحقاته
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