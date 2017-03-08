أكد مدرب حراس مرمى نادي النصر السابق ، الكولومبي رينيه هيغيتا أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ، ضد نادي النصر من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة وأنه ينتظر انتهاء تلك المشكلة في غضون الأشهر القليلة القادمة .
وتحدث هيغيتا لصحيفة “rcnradio” الكولومبية عن احتمالية عودته من جديد لفريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي الذي سبق وحقق معه لقب كأس الليبرتادوريس عام 1989 .
مدرب حراس النصر السابق قال أنه بالفعل دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الكولومبي وأنها تسير على ما يرام ، وسيعود للعمل في النادي لكن ليس في منصب المدير الفني حيث يرغب في أن تظل صورته كما هي لدى الجماهير إذ يعتبرونه أحد أساطير النادي .وفق “عين البوم”.
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