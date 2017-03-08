أكد الاعلامي ” مدني رحيمي ” خلال حديثه في إذاعة ” يو إف ام ” أن فريق نادي الاتحاد كان جاهز و مستعد للقاء نادي الهلال يوم الاحد الماضي و خير دليل مستواه في الشوط الاول من اللقاء رداً على الحديث المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية عن تفكير الفريق بالنهائي المرتقب أمام النصر يوم الجمعة المقبل.
و شدد على أن الاتحاد لا يمتلك القائد الذي يحتوي اللاعبين و يوجههم و اللاعب ” عدنان فلاتة ” ليس القرار المناسب و هو من تسبب بأغلب مشاكل اللقاء و تصرفه بعد تعادل الهلال غير لائق بضرب لاعب نادي الهلال ” كارلوس إدواردو ” و إخراجه للكرة غير سليم.
و عبر عن استيائه من إيقاف لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق ” فهد المولد ” و انه لا يحق لها ايقاف اللاعب او فرض عقوبة عليه دام انه لم يسجل شيء على اللاعب في تقرير المباراة .وفق “أخبار 24”.
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