أكد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، بأن العالمي يفتقد لصناعة الهجمات المرتدة والتصويبات على المرمى، موضحا أن لاعبي العالمي يستطيعون إزالة الصورة السلبية التي ظهرت في مباراتهم الماضية أمام الفيصلي بالجولة 20 من دوري جميل، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في مواجهة نهائي كأس ولي العهد المرتقبة أمام نادي الاتحاد يوم 10 مارس المقبل.
وغرد الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “رسالة محب لنجوم العالمي.. بإمكانكم مسح تلك الصورة المخجلة التي ظهرتوا بها في بعض المباريات الماضية وأخرتها أمام الفيصلي بتحقيق كأس ولي العهد”.
وأضاف الهريفي: “أحد يقدر يسأل المدرب باتريس كارتيرون! ليش الفريق لا يجيد الهجمات المرتدة ولا التمريرات الطويلة خلف المدافعين ولا نشاهد التسديدات على المرمى ولا أنا غلطان ؟!”.وفق “أخبار 24”.
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