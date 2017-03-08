أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الأربعاء” عن مقتل أحد الإرهابيين المنتمين إلى داعش والقبض على آخر في أحد الشقق المفروشة بحي الريان بالرياض.
وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف المتحدث أنه عند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهار سلاح كان يحمله مما اقتضى التعامل معه، وأسفر ذلك عن مقتله والقبض على شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي كان بحوزته، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية.وفق “أخبار 24”.
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