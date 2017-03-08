قال 50 عاملاً من جنسيات مختلفة، إن مؤسسة مقاولات كانوا يعملون لديها بمكة المكرمة فصلتهم عن العمل دون سابق إنذار، وذلك بعد أن حرمتهم من رواتبهم لمدة 8 أشهر متتالية، مبينين أن مكتب العمل لم ينصفهم.
وأوضح عدد من العاملين المتضررين، وفقا لـ”المدينة”، أنهم في غمرة ملاحقتهم للمؤسسة لصرف متأخرات رواتبهم لـ8 أشهر فاجأتهم بالاستغناء عن خدماتهم دون صرف مرتباتهم، التي هي مصدر الدخل الوحيد لهم ولأسرهم، دون أن تهتم إدارة المؤسسة لمطالباتهم وشكاواهم، فيما أكد بعضهم أن لديهم أحكاماً من مكتب العمل لم تنفذ.
وفي وقت لم يصدر أي تعليق من مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، أوضح عاملون أنهم اضطروا للاستدانة لتوفير احتياجاتهم الضرورية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج