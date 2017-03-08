نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، صحة الأنباء التي تحدثت عن إعادة برنامج الابتعاث إلى مصر بعد انقطاع دام 12 عاماً، مؤكداً أن الوزارة لم تتناول ما يتعلق بهذا الأمر.
وكان مساعد وزير التعليم العالي المصري الدكتور حسام الملاحي، ذكر أن 700 مبتعث سعودي سيصلون إلى مصر للدراسة في جامعاتها قريباً، وذلك في إطار اتفاق وُقّع مع سفير المملكة بالقاهرة أحمد قطان لابتعاث نحو 2000 طالب سعودي إلى مصر، متوقعاً أن يرتفع عدد الطلاب السعوديين بمصر من 4 آلاف حالياً إلى 10 آلاف مستقبلاً.
وأشار الملاحي إلى أن برنامج الابتعاث السعودي إلى مصر يعود بموجب هذا الاتفاق بعد انقطاع استمر 12 عاماً، وهو ما نفاه العصيمي.وفق “أخبار 24”.
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