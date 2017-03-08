رفضت وزارة العمل استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط الإعلان عن وظائفها عبر برنامج “طاقات” لمدة 60 يوماً قبل منحها تأشيرات عمالة، فيما طالب أصحاب هذه المنشآت باستثنائها لتعرضهم لخسائر.
وكان وزير العمل الدكتور علي الغفيض، وفقاً لـ”الوطن”، شدد على رفض المطالب التي تقدم بها رجال أعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستثنائها، رغم أن الوظائف المطلوبة غير مرغوبة من السعوديين مثل وظيفة عامل نظافة وغيرها، عازياً رفضه إلى أن الوزارة لا تريد منشآت تبحث عن التأشيرات منذ بداية المشروع.
يذكر أن وزارة العمل تشترط على شركات ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الحصول على تأشيرات استقدام عمالة أجنبية الإعلان عن الوظائف المطلوبة عبر بوابة “طاقات” على ألا تأتي موافقة الوزارة على التأشيرات المطلوبة إلا بعد مضي 60 يوماً من نشر الإعلان.
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