تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط 5 من مجهولي الهوية يدّعون أنهم يمنيون، أظهرهم مقطع فيديو متداول وهم يستولون عنوة على مقتنيات سائقي المركبات أثناء توقفها بأحد الشوارع، كما ألقي القبض على شريكين آخرين لهم.
وبحسب الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإن الأجهزة الأمنية عملت على دراسة وتحليل المقطع المتداول، لعدم ورود بلاغات بشأن جرائم سرقة مماثلة لما أظهره المقطع.
وأشار إلى أنه تم تحديد الموقع بشارع المرقب وسط الرياض، والاشتباه بـ5 أشخاص في العقدين الرابع والثالث من مجهولي الهوية ويزعمون أنهم يمنيون.
وأضاف الناطق، أن الأجهزة تابعت المشتبه بهم وألقت القبض عليهم، وبالتحقيق المبدئي معهم أقروا بجرائمهم، وبمكان تصريفها لدى اثنين من الوافدين من الجنسية البنغلاديشية، مؤكداً أن المتهمين والمضبوطات وهي 115 هاتفاً متنوعاً سلموا لمركز الشرطة بالبطحاء، وأخطر فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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