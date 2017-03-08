سجلت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية صباح اليوم “الأربعاء”، هزة أرضية على بعد 85 كيلو متراً من أملج بمنطقة تبوك.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الهزة بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر.
سجلت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية صباح اليوم “الأربعاء”، هزة أرضية على بعد 85 كيلو متراً من أملج بمنطقة تبوك.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الهزة بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر.
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