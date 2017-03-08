كشف مؤشر قضايا الأحوال الشخصية بوزارة العدل، أن عدد قضايا الحضانة والزيارة التي وردت للمحاكم منذ بداية العام الحالي بلغت أكثر من 27 ألف قضية، فيما أكد أحد القانونيين وجود 9 حالات يحق للقاضي بها إيقاف الحكم بالحضانة الممنوح لأحد الأطراف.
وأوضح المحامي والقاضي السابق عبداللطيف السويد، وفقا لـ”الوطن” أن نظام التنفيذ لقضايا الحضانة والزيارة أقرّ طرقا حسنة للتنفيذ مثل الاختصاص المكاني، ومراعاة الرفق بالأطفال، كما حدد مكان احتضان الطفل أو زيارته.
وأشار إلى أنه إذا اقتضى الأمر اتخاذ القوة الجبرية لتنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة يقرر القاضي ذلك، لافتا إلى وجود عقوبة شديدة لمن يمتنع من الوالدين عن التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتتكرر العقوبة بتكرار الامتناع.
وبشأن الحالات التي يوقف فيها تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، كشف السويد عن 9 حالات قد تستلزم إيقاف القاضي المختص التنفيذ، وذلك بعد دراسة الوقائع، كثبوت حالات تعنيف للأطفال، أو تخويف، أو ترهيب، أو تكرر إخفاء للأطفال أثناء الزيارة بدون سند معتبر، وبلوغ القصّر سن الرشد.
ومن أسباب إيقاف تنفيذ حكم الحضانة، وفاة طالب التنفيذ، وقد يتم إيقاف التنفيذ مؤقتاً لمدة معينة، لوجود مرض لدى الطفل، أو عدم وجود سكن لدى المحتضن ليأويه فيه أثناء الزيارة أو الحضانة، كما أن مرض طالب التنفيذ، أو وجود مرض لديه معدٍ أو تعاطيه الممنوعات من الأسباب الموجبة لإيقاف الحضانة.
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