كشفت التحريات الأمنية حول واقعة اعتداء سائقي الدرجات النارية، على رجل أمن يحمل رتبة “عريف” بحي الحمراء، هويات عدد من المعتدين.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الدوريات تمكنت من ضبط المعتدي بالضرب على رجل الأمن بجوار المركبة، مبينة أن اسمه صديق ويبلغ من العمر 25 عامًا.
وأكدت الأجهزة أنها تمكنت من التعرف على هويات المعتدين الآخرين، وتحديد مواقعهم وذلك بالتواصل مع ذويهم الذين أرشدوا عن بقية المشاركين الآخرين، قائلة: ” تمكنا خلال ساعات من تحديد مواقعهم والتوصل لذويهم (والد من قام بصدم رجل الأمن، وشقيق آخر) الذين أرشدوا عن الباقي”.
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للإمساك بالآخرين بأسرع وقت خلال الساعات المقبلة، لتقديمهم إلى التحقيق والادعاء العام، وإحالتهم للمحاكمة، بحسب “المدينة”.
الجدير بالذكر أن رجل الأمن تعرض للاعتداء بعد محاولته إيقاف أحد السائقين المخالفين، مما تسبب في الهجوم عليه من قبل بقية سائقي الدبابات الآخرين بالضرب والدهس له، وهم من جنسية “الأفارقة” المخالفين لنظام الإقامة.
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