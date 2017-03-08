قال مدير إدارة النقل بالإدارة العامة للطرق بالقصيم خالد القربان، إن حوادث نقل المعلمات المتكررة تعود لتهاون كل من وزارة التعليم والمرور في تطبيق اشتراطات سائقي نقل المعلمات، وليس بسبب تقصير وزارة النقل وسوء الطرق.
وأوضح القربان، وفقاً لـ”الوطن”، أن وزارة النقل تشترط حصول سائق نقل المعلمات على بطاقة تشغيل، وعقوبة عدم الحصول عليها الغرامة 5 آلاف ريال، مشيراً إلى أن هناك تهاوناً من التعليم والمرور في متابعة ذلك، وأن هناك مخاطبات منهم للتعليم والمرور بهذا الخصوص لكنهم لم يتجاوبوا.
وعزا مدير إدارة النقل بالقصيم عدم حصول كثير من السائقين على البطاقة إلى أن بعضهم من المتقاعدين وبعضهم يستلم مكافأة من الضمان الاجتماعي والحصول على البطاقة يسقط الإعانات، والبعض الآخر من القبائل النازحة، مبيناً أن إدارته تمكنت من ضبط العديد من المخالفين، خاصة في جامعة القصيم وكليات المذنب وعنيزة.
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