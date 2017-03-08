كشفت مصادر عن هوية رجل الأمن الذي استشهد أمس (الثلاثاء) بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء خروجه من مركز شرطة بلدة تاروت، بمحافظة القطيف.
وأوضحت المصادر أن سيارة مجهولة قام ركابها بإطلاق النار على رجل الأمن موسى بن دخيل الله الشراري أثناء خروجه مع أحد زملائه من مركز الشرطة في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء.
من جهته قال عبدالله الشراري ابن عم الشهيد وفقاً لـ”العربية نت” إن موسى شاب عشريني قام مؤخراً بالتبديل مع أخيه حيث كان زفافه بالجوف واضطر للانتقال الى القطيف لتغطية موقع أخيه لكنه أصيب برصاصة غادرة أدت إلى وفاته.
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