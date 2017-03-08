كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الاسكان المهندس محمد المديهيم عن قرب موعد صدور الفواتير الخاصة بتلك الأراضي، متوقعاً أن يبدأ إصدارها هذا الشهر في مدينتي الرياض وجدة فيما سيصدر في المنطقة الشرقية الشهر المقبل.
وأوضح المديهيم وفقاُ لصحيفة “اليوم” أن الوزارة تعكف حالياً على متابعة تسجيل بقية الأراضي ومراجعتها، مشيراً إلى تطبيق النظام بحق المخالفين ما لم يصححوا أوضاعهم، وأن الفواتير ستصدر بعد الانتهاء من فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قد حددت تطبيق الرسم على الأراضي، وفق ضوابط؛ بحيث تكون أرضاً فضاء وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني ومخصصة للاستخدام السكني أو التجاري.
وتبدأ الرسوم وفق مراحل، تبدأ بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، ثم الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
وفي المرحلة الثالثة تأتي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، يزيد مجموع مساحتها على 5 آلاف متر مربع، فيما تتضمن المرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
وتعتزم الوزارة تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق الخدمات الإلكترونية للبنوك دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
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