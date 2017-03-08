كشف الموطن عبدالإله الشبرمي، المحتجز في مصر مع شقيقه المريض عبدالله بتهمة الاتجار بالبشر، عن إصابة شقيقه بالغرغرينا في يده ورجله، واستمرار معاناته، بسبب عدم صدور قرار بالسماح لهما بالسفر، مشيرا إلى أنهما يتلقيان وعودا بلا نتائج.
وأوضح الشبرمي وفقا ل “عكاظ”، أن الغرغرينا بدأت تنهش أصابع يد شقيقه ورجله، وأن السفارة دفعت لهما مبلغ 10 آلاف جنيه مصري للسكن والإعاشة، مضيفا أن المستشار القانوني للسفارة السعودية بالقاهرة يتواصل معهما ويتلقيان منه ومن مسؤولي السفارة وعودا بلا نتائج عملية.
يذكر أن عبدالإله الشبرمي سافر مع شقيقه عبدالله إلى مصر، لإجراء عملية زراعة كلية نقلت إليه من شخص متوفى، إلا أنهما فوجئا بدخول رجال الأمن لمقرهما والقبض عليهما واحتجاز عبدالله في المستشفى وتقييده بالكلبشات، واتهامهما بالاتجار في الأعضاء البشرية ومنعا من السفر.
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