أقدمت خادمة منزلية من جنسية إفريقية بمحافظة عفيف في منطقة الرياض، على إشعال النار في منزل كفيلها ومحاولة حرق زوجته الأحد الماضي، مبررة تصرفها برغبتها في السفر والعودة لبلادها.
وكشفت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن الخادمة أشعلت النار في المطبخ ودخلت في شجار عنيف مع الزوجة في صالة المنزل وحاولت سحبها إلى المطبخ المشتعل لإيذائها، إلا أن ربة المنزل تمكنت من السيطرة على الخادمة وحبسها في إحدى الغرف، واستغاثت بأحد جيرانها الذي أبلغ الدفاع المدني، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وأضافت المصادر بأن الخادمة اعترفت بفعلتها وبررت تصرفها بوجود خلاف بينها وبين ربة المنزل حول طلبها السفر والعودة لبلادها، لتحيلها الجهات الأمنية للسجن العام لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية.
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