فاز فريق أكاديمية آرتس فوتبول بأربعة أهداف لصفر على فريق أكاديمية نجوم الكرة في المباراة التي أقيمت على ملعب أكاديمية آرتس فوتبول بالخرج ضمن منافسات دوري المملكة تحت 12 سنة والذي ينظمه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في دورته الاولى , وقد أحرز هدف آرتس فوتبول الاول اللاعب ياسر الزهراني في الشوط الاول من المباراة , لتتوالى بقية الاهداف في شوط المباراة الثاني باحراز اللاعب زياد العنزي الهدف الثاني لصالح آرتس فوتبول ,بينما كان الهدف الثالث من توقيع اللاعب محمد القحطاني ,وسجل اللاعب دخيل كعبي هدف آرتس فوتبول الرابع في نهاية شوط المباراة الثاني وليطلق بعدها الحكم يحي المالكي صافرة نهاية المباراة بفوز مستحق لفريق أكاديمية آرتس فوتبول.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج