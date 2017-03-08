أنهت الكلية التقنية بالخرج، استعداداتها لاستضافة والمشاركة في أسبوع المرور اللذي سيقام بالكلية التقنية بالخرج بالتعاون مع ادارة مرور الخرج , الذي ينطلق يوم الأحد المقبل . وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عيسى بن موسى قيراط أن الكلية ستشارك في هذه المناسبة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بالمحافظة، بجناحها المميز وبكل طاقاتها وتجهيزاتها و بوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الحديثة والمشاركة بعدد الإبتكارات والعيادة الطبية الخاصة باالكلية .
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تقنية #الخرج تستكمل استعدادها لإستضافة أسبوع المرور بالمحافظة
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