تغلب فريق إدارة التعليم على مستشفى الملك خالد في اليوم الثاني لبطولة الهيئات والقطاعات الحكومية على ملعب نادي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية .
بدأ الفريقان المباراة بداية سريعة وبعد مرور ربع ساعة تمكن اللاعب عبدالجبار كعبي من إحراز الهدف الأول لإدارة التعليم ليستمر الضغط من جانب الفريقين وقبل نهاية الشوط الاول بعشر دقائق ادرك محمد حمزة هدف التعادل لفريقه واستمر الأداء متكافئا بين الطرفين لينتهي هذا الشوط بالتعادل 1-1، ومع بداية الشوط الثاني كان لزاماً على كل فريق أن يتقدم أكثر لمناطق منافسة خاصة وأن نتيجة التعادل لا تخدم الفريقين الطامعين لخطف صدارة المجموعة الأولى, الا ان فريق التعليم سيطر تمامًا على مجريات المباراة، وشكل عدة هجمات خطيرة على المرمى حتى تمكن اللاعب محسن الدوسري من إضافة الهدف الثاني وفِي الوقت بدل الضائع أضاف احمد العنبر الهدف الثالث لفريقه لينتهي اللقاء بفوز إدارة التعليم على مستشفى الملك خالد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويستضيف اليوم الاربعاء فريق المؤسسة العامة للصناعات العسكرية فريق الكلية التقنية في تمام الـ8:15 على ملعب المدينة السكنية.
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