فازت المخترعة الدكتورة منى محمد الدوسري خلال مشاركتها الدولية في المعرض الدولي الثاني للابتكارات في تركيا أقيم في الفترة ٢-٤/ ٣/ ٢٠١٧ بمدينة استانبول بذهبيتين وفضية.
حيث تركزت الابتكارات حول استخدام النباتات الطبية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء؛ حيث استخدم مسحوق كل من الهيل والقرنفل و كذلك مستخلصاتها الزيتية في المكافحة وكانت فعالة بدرجة كبيرة، كما تم عمل تحليل كيميائي لكل زيت ومعرفة المركبات الفعالة.
شارك في المعرض ٤٠٠ مخترع من 22 دولة بأكثر من 220 اختراعا.من مختلف دول العالم : أمريكا، السعودية، الصين، تركيا، اندونيسيا، الهند، العراق، البوسنة والهرسك، البرتغال، قطر، تونس، مصر، ماليزيا، ألمانيا، ايران
هذا وقد سلمت الجوائز في حفل كبير تحت رعاية وزير التعليم التركي فاروق أوزلو.
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