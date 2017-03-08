على مساحة تقدر بسبعة آلاف ومائتي متر مربع، شُيِّد جامع الجوهرة البابطين – رحمها الله – كتحفة معمارية فريدة تقع على الامتداد التجاري بطريق الملك فهد شمال الرياض.
القائم عَلَى إِنشاء الجامع أحمد البدر، قال لـ‘‘تواصل‘‘: إن الجامع أُقيم على مساحة 3500 متر مربع، بالإضافة إلى مبنى من أربعة طوابق للخدمات ومصلى للنساء ومصلى لكبيرات السن، كما يضم المسجد مغسلة للأموات، واستراحة لذوي المُتَوَفَّى، بالإضافة لغرف الاعتكاف، ويتميز الجامع بمنارتين طول كل منهما 42 متراً.
وأَضَافَ البدر، أن الجامع قد صُمم بطريقة هندسية من قبل المهندس صالح اللحيدان، الذي تمكن بتوفيق الله من الاستغناء عن ‘‘الدرج‘‘ من خلال منحدرات لن يَشْعر بها من يسير صوب الجامع؛ وذلك لتخفيف الزحام وإزالة أي عوائق أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخَاصَّة.
وبين البدر أنه تم افتتاح الجامع بشكل جزئي، على أن سيتم الافتتاح بشكل كامل الأسبوع المقبل إن شاء الله.
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