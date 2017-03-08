ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على رجل أمن في المرور السري أمام كورنيش الحمراء؛ حيث دهسه أحدهم بدباب رباعي.
وأضافت المصادر وفقاً لـ “نجران اليوم”، أن الأشخاص المقبوض عليهم عددهم 8، موضحة أن الجهات الأمنية قبضت عليهم بأحد الأحواش وعثر فيه على أكثر من 400 دباب.
يذكر أن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، كان قد وجّه شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدين، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج