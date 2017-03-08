كشف مقطع فيديو موقفًا جميلًا من أحد المعلمين، عبّر عن حرصه الشديد على أمن وسلامة طلاب المدرسة التي يعمل بها، وخوفه على حياتهم من السيارات العابرة.
وأظهر المقطع، المعلم، الذي بدا كبيراً في العمر، وهو يرتدي قميصًا تحذيريًا باللون الأحمر فوق ثوبه، ويقف أمام باب المدرسة التي تقع في الأحساء؛ حيث يعبر الطلاب من الشارع
حتى يدخلوا المدرسة، حاملًا لوحة مرورية كتب عليها “قف لعبور الطلاب”.
وباقتراب مصور المقطع وهو يقود سيارته، من المعلم، خفض سرعة السيارة، عندما رأى المعلم واللوحة، فأشار له المعلم قائلًا: “الأمن والسلامة هدفنا لأبنائي الطلاب”.
وأثنى كثير من مشاهدي المقطع على المعلم، الذي يقوم بعمل دفعه إليه حبه للطلاب وحرصه على سلامتهم، وكذا إرشاد السائقين المارين في الطريق لضرورة الحرص على سلامة الطلاب، وعدم القيادة السريعة والمتهورة عند المدارس.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج