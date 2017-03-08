وقع حادث مروع بين سيارتين على طريق مزدوج بعد خروج إحداهما إلى المسار الأيسر لتجاوز “زفة عريس”، قريبا من قرية “شواق” بتبوك.
ووثّق مصور الفيديو الذي كان يقوم بتصوير زفة العريس أمامه، خروج سيارة من نوع “فورد” إلى المسار الأيسر لتجاوز موكب الزفة، قبل أن ترتطم بسيارة “هايلوكس” قادمة وجها لوجه.
وجاء وقوع الحادث خارج قرية شواق الواقعة جنوب مدينة تبوك، فيما لم يتضح ما إذا شهد الحادث سقوط وفيات.
وفق “أخبار 24”.
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