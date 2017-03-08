أصدرت المحكمة الجزائية بمدينة جدة حكماً بسجن مقيم 8 أشهر إضافة إلى جلده 200 جلدة، بعدما ثبت تعديه على حرمة منزل مواطنة، وتشويهه لسمعتها، ومحاولته إقامة علاقة غير شرعية معها، وإرسال رسائل تهديد لها عبر الهاتف.
وتعود حيثيات القضية إلى استعانة المواطنة بالمقيم في توصيلها إلى مشاوير خاصة، ليبدأ بعد ذلك في مضايقتها من خلال متابعتها ورصد تحركاتها، كما حضر إلى منزلها وحاول مهاجمتها ودخول المنزل وأتلف جهازي هاتف جوال مملوكين لها.
وبعد رفض المواطنة لمحاولاته، بدأ في تشويه سمعتها لدى عائلتها، وتسجيل مكالمات صوتية لها، وإرسال رسائل لتهديدها، وتبين خلال التحقيقات تورطه في علاقات محرمة مع نساء أخريات.وفق “أخبار 24”.
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