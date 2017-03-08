قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف شادي الثبيتي، إن أحد المسعفين بالهيئة تمكن من إنقاذ خمسة مصابين في حادث مروري خلال تمتعه بإجازته العادية.
وأوضح أن المسعف عطية الحارثي كان يسير في منطقة المظيلف باتجاه القنفذة عندما وقع حادث مروري أدى إلى انقلاب مركبة واشتعالها، فاستخدم طفاية الحريق الموجودة في سيارته وخلص 5 أشخاص محتجزين داخل السيارة بمساعدة الجمهور.
وأضاف أن المسعف قدم الإسعافات اللازمة للمصابين باستخدام حقيبة الإسعافات الخاصة به، كما أبلغ الفرق الإسعافية، التي وصلت للموقع ونقلت المصابين، الذين كان أحدهم في حالة خطيرة وأصيب اثنان بإصابات متوسطة.وفق “أخبار 24”.
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