أثار مقطع فيديو متداول، لسيارة ارتكب بها قائدها حادث اصطدام، نتج عنه تلفيات في إحدى السيارات، اهتمام المتابعين بعد أن قال ناشروه إن من يقود السيارة لم يكن رجلًا بل امرأة.
وكان مقطع الفيديو الذي صوره سائق كان يتبع السيارة المعنية، ويقول إنه يخشى تجاوزها حتى لا تصدمه، قد أظهر السيارة وهي تسير بانحراف، وتتجه إلى مسار السيارات القادمة من الاتجاه المقابل، وبرغم رؤية قائدها لسيارة قادمة، إلا أنه لم يستطع تفادي الاصطدام بها، ما نتج عنه تلفيات في السيارة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم ضبط المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، من قبل الجهات الأمنية، بعد أن قادت سيارة بأحد شوارع القنفذة، وقامت بصدم سيارتين.
وأضاف أنه تبين تعرض المرأة لإصابات بسيطة نتيجة الحادث، كما أصيب سائق السيارة الأخرى، وأنه سيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.
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