أعلن الأمير الوليد بن طلال اليوم (الثلاثاء)، عن بدء تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية المخصصة للمحتاجين في مصر، بالتعاون مع مؤسسة “مصر الخير”.
وأوضح الأمير الوليد على حسابه في “تويتر” أن الدفعة الأولى التي سيتم تسليمها تشمل ألف وحدة سكنية من إجمالي 10 آلاف وحدة ستوزع ضمن مشروع أطلق عليه “سترة مصر”.
وأضاف أن تنفيذ وتوزيع الوحدات السكنية في مصر، يتم بالتعاون بين مؤسسة “الوليد للإنسانية” ومؤسسة “مصر الخير” المصرية.وفق “أخبار 24”.
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