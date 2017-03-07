أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، عن إغلاق أحد مراكزها الصحية بسبب عدم تقديمه الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة على حسابها في “تويتر”، أن مركز طويق الصحي، تم إغلاقه وسيُفتتح مرة أخرى بعد أن تتم إعادة تأهيله، ليكون جاهزا لتقديم الخدمة الصحية المأمولة.
وغرّد وزير الصحة توفيق الربيعة، على حسابه، بأنه “من خلال جولات المتسوق السري، وجدنا أن كثيراً من المراكز الصحية والمستشفيات لا ترقى لمستوى الطموح، ونحن نعمل على تطويرها”.وفق “أخبار 24”.
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